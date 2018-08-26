Pioli: "Importante segnare tanti goal, bene Edimilson e Gerson. Il dissenso della curva? Tutti vogliono bene la Fiorentina".

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in sala stampa al termine di Fiorentina-Chievo:"Speravo che andasse così, aldilà del risultato è importante segnare tanti goal, atteggiamento che...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in sala stampa al termine di Fiorentina-Chievo:

"Speravo che andasse così, aldilà del risultato è importante segnare tanti goal, atteggiamento che mi soddisfa. Siamo stati bravi nel primo tempo compattandoci, la squadra può ancora migliorare tanto. I clivensi erano più avanti di noi fisicamente. I tre nuovi? Prestazioni molto positive, nel primo tempo gestione della palla non così precisa ma va bene così è la prima partita insieme per Edimilson e Gerson e miglioreranno, hanno ottime potenzialità. Fiorentina più verticale? Le partite vanno sviluppate in base a com'è l'avversario, lo abbiamo allungato e siamo stati bravi. Dobbiamo avere pazienza per scardinare la difesa. Curva Fiesole e fischi di dissenso? Non ci condiziona, a me è piaciuto l'entusiasmo dello stadio, i ragazzi giovani ne benificeranno. Gli spettatori vogliono bene alla Fiorentina, tutti. Dobbiamo andare nella stessa direzione, va sostenuta. Non sempre funziona, abbiamo la Fiorentina nel cuore e facciamo di tutto per farla andare bene. Edimilson? Ci ho parlato tanto quest'estate, rimane una mezz'ala ma può ricoprire tutti i ruoli. Mi è piaciuto anche l'ingresso di Norgaard, ha fatto bene e mi ha dimostrato che non ha patito la scelta. Benassi? E' un giocatore molto intelligente non" ruba l'occhio" ma è un giocatore dal quale mi aspetto molto. Adesso ha una competizione importante in mezzo al campo ma ha dimostrato di essere un giocatore importante per noi. Della Valle? Ci siamo visti prima della partita, lui vive le partite con molta ansia. Tomovic? Ragazzo importante e stava bene insieme a noi nello spogliatoio, c'è un suo messaggio affisso nello spogliatoio. Faceva parte di quella schiera di giocatori con un grande cuore. Stasera siamo contenti andiamo avanti così".

Gabriele Caldieron