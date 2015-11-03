Labaro Viola

Notizie Fiorentina Chievo Fiorentina

D'Anna: "Ci siamo spenti nel secondo tempo, il goal di Gerson ci ha tagliato le gambe.

26 agosto 2018 22:53

Pioli: "Importante segnare tanti goal, bene Edimilson e Gerson. Il dissenso della curva? Tutti vogliono bene la Fiorentina".

26 agosto 2018 22:45

LIVE: raddoppio viola con Gerson! Che flipper in area di rigore, 2-0 al 42'

26 agosto 2018 20:59

LIVE: Vero e proprio eurogoal di Milenkovic e Fiorentina avanti al 8' 1-0.

26 agosto 2018 20:26

Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera

26 agosto 2018 20:11

(FOTO): Direttamente dagli spogliatoi: la maglia di Astori non può mancare...

26 agosto 2018 19:43

Gazzetta, Pioli punta tanto su Gerson ed è subito samba contro il Chievo. L'ultima volta del brasiliano al Franchi da avversario...

25 agosto 2018 09:52

La Nazione, verso il Chievo sorpresa Norgaard sulla mediana. Eysseric da esubero a titolare

25 agosto 2018 09:25

La Gazzetta Dello Sport: Biraghi ghiaccia il Chievo, ma la Fiorentina non scalda...

26 febbraio 2018 09:09

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Chievo

Sett. 34 Sett. 9