Notizie Fiorentina Chievo Fiorentina

D'Anna: "Ci siamo spenti nel secondo tempo, il goal di Gerson ci ha tagliato le gambe.
26 agosto 2018 22:53
Pioli: "Importante segnare tanti goal, bene Edimilson e Gerson. Il dissenso della curva? Tutti vogliono bene la Fiorentina".
26 agosto 2018 22:45
LIVE: raddoppio viola con Gerson! Che flipper in area di rigore, 2-0 al 42'
26 agosto 2018 20:59
LIVE: Vero e proprio eurogoal di Milenkovic e Fiorentina avanti al 8' 1-0.
26 agosto 2018 20:26
Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera
26 agosto 2018 20:11
(FOTO): Direttamente dagli spogliatoi: la maglia di Astori non può mancare...
26 agosto 2018 19:43
Gazzetta, Pioli punta tanto su Gerson ed è subito samba contro il Chievo. L'ultima volta del brasiliano al Franchi da avversario...
25 agosto 2018 09:52
La Nazione, verso il Chievo sorpresa Norgaard sulla mediana. Eysseric da esubero a titolare
25 agosto 2018 09:25
La Gazzetta Dello Sport: Biraghi ghiaccia il Chievo, ma la Fiorentina non scalda...
26 febbraio 2018 09:09
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