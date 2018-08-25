Gazzetta, Pioli punta tanto su Gerson ed è subito samba contro il Chievo. L'ultima volta del brasiliano al Franchi da avversario...

Su le pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport vi è un importante focus su Gerson arrivato con le polemiche dei tifosi sulla formula e quella scappata a Roma che tanti dubbi ha insinuato. Il giocator...

A cura di Redazione Labaroviola 25 agosto 2018 09:52

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