Gazzetta, Pioli punta tanto su Gerson ed è subito samba contro il Chievo. L'ultima volta del brasiliano al Franchi da avversario...
Su le pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport vi è un importante focus su Gerson arrivato con le polemiche dei tifosi sulla formula e quella scappata a Roma che tanti dubbi ha insinuato. Il giocator...
Su le pagine odierne de La Gazzetta Dello Sport vi è un importante focus su Gerson arrivato con le polemiche dei tifosi sulla formula e quella scappata a Roma che tanti dubbi ha insinuato. Il giocatore è stato fortemente voluto da Pioli che, nonostante la condizione deficitaria del ragazzo lo ha messo subito in campo nel triangolare a Duisburg contro il Fulham a costo di avere i crampi. In allenamento tante parole per lui da parte di Pioli: "Dai Ger vai lì. Bene Ger, bene così".
Ed ecco quindi che verrà schierato titolare contro il Chievo per aumentare la qualità e l'estro in mezzo al campo, vista anche la squalifica per due turni di Veretout. Subito samba al Franchi quindi, l'ultima volta che Gerson passò di qui in maglia giallorossa siglò una doppietta...