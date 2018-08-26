LIVE: raddoppio viola con Gerson! Che flipper in area di rigore, 2-0 al 42'
Raddoppio della Fiorentina: prima un ottimo contropiede con il tandem Simeone-Chiesa ha portato al calcio d'angolo: cross al centro e Simeone da due passi sbaglia, Pezzella controbatte ma la palla non...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 20:59
Raddoppio della Fiorentina: prima un ottimo contropiede con il tandem Simeone-Chiesa ha portato al calcio d'angolo: cross al centro e Simeone da due passi sbaglia, Pezzella controbatte ma la palla non entra finchè Gerson da due passi non può proprio sbagliare. 2-0 al 42'
Gabriele Caldieron