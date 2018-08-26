D'Anna: "Ci siamo spenti nel secondo tempo, il goal di Gerson ci ha tagliato le gambe.

Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato nel post partita di Fiorentina-Chievo:"Nel secondo tempo ci siamo spenti, il goal allo scadere del primo tempo ci ha penalizzato anche psicologicamente....

A cura di Gabriele Caldieron 26 agosto 2018 22:53

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