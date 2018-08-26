D'Anna: "Ci siamo spenti nel secondo tempo, il goal di Gerson ci ha tagliato le gambe.
Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato nel post partita di Fiorentina-Chievo:"Nel secondo tempo ci siamo spenti, il goal allo scadere del primo tempo ci ha penalizzato anche psicologicamente....
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 22:53
Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato nel post partita di Fiorentina-Chievo:
"Nel secondo tempo ci siamo spenti, il goal allo scadere del primo tempo ci ha penalizzato anche psicologicamente. Non siamo stati all'altezza. Non ho parlato con i miei, preferisco analizzare il tutto con calma. Domani rivedrò la gara, prendere 6 goal non può fare piacere ovviamente. Cacciatore ha avuto un problema nel riscaldamento. Nel primo tempo poco da correggere".
Gabriele Caldieron