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D'Anna: "Ci siamo spenti nel secondo tempo, il goal di Gerson ci ha tagliato le gambe.

Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato nel post partita di Fiorentina-Chievo:"Nel secondo tempo ci siamo spenti, il goal allo scadere del primo tempo ci ha penalizzato anche psicologicamente....

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 22:53
D'Anna: "Ci siamo spenti nel secondo tempo, il goal di Gerson ci ha tagliato le gambe. -
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Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato nel post partita di Fiorentina-Chievo:

"Nel secondo tempo ci siamo spenti, il goal allo scadere del primo tempo ci ha penalizzato anche psicologicamente. Non siamo stati all'altezza. Non ho parlato con i miei, preferisco analizzare il tutto con calma. Domani rivedrò la gara, prendere 6 goal non può fare piacere ovviamente. Cacciatore ha avuto un problema nel riscaldamento. Nel primo tempo poco da correggere".

Gabriele Caldieron

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