La Nazione, verso il Chievo sorpresa Norgaard sulla mediana. Eysseric da esubero a titolare

Sulle pagine odierne de La Nazione c'è un focus su Fiorentina-Chievo e la probabile formazione che, rispetto alla scorsa stagione vedrà novità tra i pali (Lafont) ma a centrocampo soprattutto. Squalif...

Sulle pagine odierne de La Nazione c'è un focus su Fiorentina-Chievo e la probabile formazione che, rispetto alla scorsa stagione vedrà novità tra i pali (Lafont) ma a centrocampo soprattutto. Squalificato Veretout per due giornate, nonostante l'opaca prova in quel di Arezzo per Norgaard, toccherà al giovane danese impostare la manovra viola. Affiancato dal solito Benassi e dal nuovo Gerson, chiamato ad aggiungere qualità alla mediana viola. In attacco oltre ai due figli d'arte Chiesa e Simeone spazio ad Eysseric che in attesa di Pjaca e Mirallas si ritroverà titolare. In difesa i soliti: Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi.