La Gazzetta Dello Sport: Biraghi ghiaccia il Chievo, ma la Fiorentina non scalda...

E' questo il titolo de La Gazzetta Dello Sport alla sezione dedicata alla squadra viola: "Biraghi ghiaccia il Chievo ma la Fiorentina non scalda" Il riferimento è alla gelida temperatura percepita ier...

E' questo il titolo de La Gazzetta Dello Sport alla sezione dedicata alla squadra viola: "Biraghi ghiaccia il Chievo ma la Fiorentina non scalda" Il riferimento è alla gelida temperatura percepita ieri al Franchi e alla pochezza del gioco viola. A deciderla è un siluro del terzino sinistro gigliato al 6' minuto di gioco poi il gioco non decolla nonostante la scelta della doppia punta. Alla 100esima in Serie A per Biraghi, fresco anche della convocazione in Nazionale è senz'altro una bella soddisfazione. L'Europa per i viola, nonostante la vittoria, resta assai lontana...