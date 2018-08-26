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(FOTO): Direttamente dagli spogliatoi: la maglia di Astori non può mancare...

Sul profilo ufficiale Instagram della Fiorentina, la società viola ha pubblicato tramite le stories un particolare degno di menzione prima di Fiorentina-Chievo: la maglia di Astori è preparata proprio...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 19:43
(FOTO): Direttamente dagli spogliatoi: la maglia di Astori non può mancare... - Astori
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Sul profilo ufficiale Instagram della Fiorentina, la società viola ha pubblicato tramite le stories un particolare degno di menzione prima di Fiorentina-Chievo: la maglia di Astori è preparata proprio come dovesse giocare. Sempre al fianco della squadra dunque l'indimenticato capitano viola.

(FOTO): Direttamente dagli spogliatoi: la maglia di Astori non può mancare...

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