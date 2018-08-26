(FOTO): Direttamente dagli spogliatoi: la maglia di Astori non può mancare...
Sul profilo ufficiale Instagram della Fiorentina, la società viola ha pubblicato tramite le stories un particolare degno di menzione prima di Fiorentina-Chievo: la maglia di Astori è preparata proprio...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 19:43
Sul profilo ufficiale Instagram della Fiorentina, la società viola ha pubblicato tramite le stories un particolare degno di menzione prima di Fiorentina-Chievo: la maglia di Astori è preparata proprio come dovesse giocare. Sempre al fianco della squadra dunque l'indimenticato capitano viola.