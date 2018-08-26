LIVE: Vero e proprio eurogoal di Milenkovic e Fiorentina avanti al 8' 1-0.

Goal spettacolare di Milenkovic e Fiorentina avanti all'ottavo minuto: Biraghi scende sulla sinistra e crossa al centro per Simeone che dopo aver stoppato bene il pallone gira a destra dove la corrent...

Goal spettacolare di Milenkovic e Fiorentina avanti all'ottavo minuto: Biraghi scende sulla sinistra e crossa al centro per Simeone che dopo aver stoppato bene il pallone gira a destra dove la corrente Benassi è puntuale. Seculin respinge bene il tiro, Jaroszynski libera e Milenkovic al volo da venti metri sgancia un siluro imprendibile per l'ex viola. 1-0 dopo otto minuti.

Gabriele Caldieron