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LIVE: Vero e proprio eurogoal di Milenkovic e Fiorentina avanti al 8' 1-0.

Goal spettacolare di Milenkovic e Fiorentina avanti all'ottavo minuto: Biraghi scende sulla sinistra e crossa al centro per Simeone che dopo aver stoppato bene il pallone gira a destra dove la corrent...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 20:26
LIVE: Vero e proprio eurogoal di Milenkovic e Fiorentina avanti al 8' 1-0. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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Goal spettacolare di Milenkovic e Fiorentina avanti all'ottavo minuto: Biraghi scende sulla sinistra e crossa al centro per Simeone che dopo aver stoppato bene il pallone gira a destra dove la corrente Benassi è puntuale. Seculin respinge bene il tiro, Jaroszynski libera e Milenkovic al volo da venti metri sgancia un siluro imprendibile per l'ex viola. 1-0 dopo otto minuti.

Gabriele Caldieron

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