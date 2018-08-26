Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera
Senz'altro una serata importante sotto il piano emozionale dei ricordi: Dainelli, Prandelli (in foto) e Badelj presenti stasera al Franchi per seguire da vicino la nuova Fiorentina 2018/2019 che tra p...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 20:11
Senz'altro una serata importante sotto il piano emozionale dei ricordi: Dainelli, Prandelli (in foto) e Badelj presenti stasera al Franchi per seguire da vicino la nuova Fiorentina 2018/2019 che tra pochi minuti affronterà il Chievo Verona.
Gabriele Caldieron