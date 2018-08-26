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Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera

Senz'altro una serata importante sotto il piano emozionale dei ricordi: Dainelli, Prandelli (in foto) e Badelj presenti stasera al Franchi per seguire da vicino la nuova Fiorentina 2018/2019 che tra p...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 20:11
Quanti ex in tribuna per Fiorentina-Chievo: Dainelli, Prandelli e Badelj presenti stasera -
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Senz'altro una serata importante sotto il piano emozionale dei ricordi: Dainelli, Prandelli (in foto) e Badelj presenti stasera al Franchi per seguire da vicino la nuova Fiorentina 2018/2019 che tra pochi minuti affronterà il Chievo Verona.

Gabriele Caldieron

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