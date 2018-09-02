Pioli: "Temevo le ripartenze ma con uno stadio così i ragazzi gettano il cuore oltre l'ostacolo. Eysseric e Benassi..."

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli in sala stampa, al termine del match tra Fiorentina ed Udinese finita 1-0. Queste le sue dichiarazioni:"Due vittorie in casa e grande entusiasmo? E' stata un...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli in sala stampa, al termine del match tra Fiorentina ed Udinese finita 1-0. Queste le sue dichiarazioni:

"Due vittorie in casa e grande entusiasmo? E' stata una fortuna giocare in casa le prime due con questo entusiasmo. La prestazione di oggi è importante e matura, la squadra è stata lucida e convinta fino alla fine e credo che abbiamo meritato la vittoria. Cambio di marcia nel secondo tempo? Ho rimproverato la poca voglia di non rincorrere la palla, nella seconda frazione siamo cresciuti ed il risultato è così arrivato. Facevamo fatica centralmente e le aperture sull'esterno ci hanno facilitato. Temevo le ripartenze friulane, dobbiamo migliorare ma è andata bene. Benassi? Non so quante reti potrà fare ma non si deve accontentare e deve credere in se stesso, può diventare una mezz'ala importante contro il Chievo ha vinto l'82% dei contrasti ed oggi con Fofana si è confermato. Ricordiamoci che ha solo 24 anni. La difesa? La squadra senza palla ha lavorato molto bene, siamo stati compatti ed aggressivi e non abbiamo fatto calciare gli avversari. Lafont su un rinvio ha avuto un problema muscolare. Dopo la sosta ci aspettano tante partite e speriamo bene, sono contento di Dragowski è entrato bene. Come si tiene tranquilla la squadra dopo 6 punti? Beh, la squadra sa che deve lavorare. Oggi i tifosi ci hanno aiutato quando sbagliavamo qualcosa. Quando hai uno stadio così positivo sei portato a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Eysseric? Buona partita, l'ho sostituito solamente per stanchezza. Può essere decisivo e deve continuare così. Deve essere più efficace nell'ultimo passaggio ha un buon tiro ed in allenamento glielo chiedo spesso. Per noi può essere una soluzione in più vista la sua qualità".

Gabriele Caldieron