Adani: "Esonero Pioli? Siamo pazzi? Io aspetto Pradè e Commisso, serve la forza della società"

Fiorentina? Poco incisiva e vulnerabile. Pioli sarà il primo a non essere soddisfatto del suo rendimento

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina e commentatore sportivo, ha parlato della situazione in casa viola a La Domenica Sportiva. Ecco le sue parole.

"Non vedo un calciatore della rosa della Fiorentina che possa ritenersi soddisfatto del proprio rendimento. Anche lo stesso Pioli sarà il primo a non essere soddisfatto del suo rendimento, ma fermiamoci un attimo: sesta giornata, cambiamo Pioli? Ma siamo pazzi? Pioli arriva e la Fiorentina costruisce un progetto pluriennale, importante attorno a lui, facendogli un contratto importante e ora si parla di esonero?"

Prosegue:

"La Fiorentina è partita male senza dubbi, sia nel gioco che nei risultati. È una squadra poco incisiva e vulnerabile, anche se con la Roma ha fatto una buona gara. Ma io aspetto Pradè e Commisso, perché il progetto deve prendere forza dalla società prima ancora che dalla rosa e dall'allenatore”.