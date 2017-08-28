Stefano Pioli concede due giorni di riposo al gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissato per mercoledì

Il campionato si ferma per le gare delle varie nazionali e il mister ha deciso di concedere due giorni di assoluto riposo a tutta la squadra

Il campionato ferma per le gare delle varie nazionali e Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di assoluto riposo a tutta la squadra. La ripresa degli allenamenti è fissato per mercoledì, quando finalmente anche Saponara potrà tornare a lavorare in gruppo. Un avvio di stagione per il giocatore viola da dimenticare, iniziato alla fine dello scorso campionato quando ha dovuto operarsi per una pulizia alla caviglia che lo aveva creato non pochi problemi, scrive stamane La Nazione.