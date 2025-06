TMW scrive: “Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina ma ci sarà da aspettare i primi di Luglio”

Sarà Stefano Pioli il prossimo tecnico della Fiorentina. Nonostante le avance dell’Italia, il tecnico che attualmente allena l’Al Nassr ha tenuto fede alla parola data con il club viola rispondendo con un ‘grazie ma no grazie’ alle richieste del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ancora alla ricerca del sostituto di Luciano Spalletti per affidargli la panchina della Nazionale azzurra.

Un ritorno a Firenze fissato al 2 luglio

I tifosi della Fiorentina dovranno però pazientare ancora un bel po’, almeno fino al 2 luglio. Questo perché la burocrazia araba impone tempistiche di permanenza minime per quanto riguarda la tassazione sugli stipendi. In poche parole, se Pioli salutasse l’Arabia Saudita prima di quella data pagherebbe le tasse sul suo faraonico stipendio – 12 milioni di euro all’anno – in Italia, viceversa, rimanendo nel Paese fino a luglio raggiungerebbe i 183 giorni di residenza e potrebbe dunque usufruire di una tassazione pari al 2%.

La Fiorentina che verrà

Il canale Firenze-Riad, tuttavia, è già aperto e quindi possiamo iniziare ad immaginarci quale possa essere la Fiorentina del domani. Il diktat sembra chiaro: difesa a quattro ed esterni d'attacco. Una scelta che va in controtendenza rispetto a quanto fatto vedere dalla versione "palladiniana" della squadra viola nel corso dell'ultima stagione. Nel suo periodo milanista, ma non solo, le formazioni di Pioli sono variate da un 4-2-3-1 ad un 4-3-3, quest'ultimo utilizzato specialmente nell'ultima stagione visto che Reijnders non era considerato un trequartista come lo era Brahim Diaz. In questo senso può diventare fondamentale Albert Gudmundsson, per il quale Pradè e soci hanno sempre un discorso aperto con il Genoa. L'islandese, durante il ritiro con la propria Nazionale, ha ribadito la sua volontà di restare in Toscana ma l'ultima parola spetterà a Pioli stesso, visto che i circa 18 milioni che serviranno per il riscatto sono una cifra importante. Il restyling massiccio che i viola dovranno operare, tuttavia, è sulle ali, con Sottil e Ikoné che, se non dovessero essere riscattati da Milan e Como, sono gli unici due giocatori che Pioli potrà schierare in quella zona di campo.