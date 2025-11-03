De Paola duro su Pioli: "Esonerato ovunque sia andato. Gli consiglio di non essere presuntuoso"

Pioli ha vinto lo scudetto col Milan per circostanze irripetibili

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio e ha espresso la sua opinione in merito alla situazione in bilico di Pioli alla Fiorentina. Ecco le sue parole.

"A me Pioli da sempre sembra un allenatore modesto, che per circostanze irripetibili ha vinto quello scudetto con il Milan. Nello spogliatoio c'era una figura come Ibrahimovic, in dirigenza c'era Maldini. Per il resto Pioli è stato esonerato ovunque sia andato. E' un allenatore per determinate squadre, di certo non al livello dei top. Il consiglio che dò a lui è di non essere così presuntuoso in alcune dichiarazioni. Mostrandosi superiori non ci si eleva di certo".