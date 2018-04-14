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Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici prossimo avversario della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista ad Il Corriere dello sport toccando molti temi. Questa una sintesi delle sue dichiarazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 09:04
Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..." -
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Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici prossimo avversario della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista ad Il Corriere dello sport toccando molti temi. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

"Vorrei fermare la Fiorentina come ho fatto contro la Juventus (0-0 n.d.r) avremmo tante assenze ma faremo di necessità virtù, sono sicuro che i ragazzi daranno tutto. Allenare la Fiorentina per me è un sogno ma adesso penso solo a far bene qui alla Spal e salvarla dalla retrocessione. In primavera ho avuto Capezzi, Venuti, Babacar e soprattutto Bernardeschi e sono fiero di vederli in Serie A. Chiesa? Due anni fa volevo portarlo qui a Ferrara e lo chiesi prima a papà Enrico, poi alla Fiorentina, ma per sua fortuna è rimasto a Firenze. Di lui mi colpisce oltre alla capacità tecnica il comportamento esemplare. Astori? Firenze e la Fiorentina hanno risposto presente. Un plauso anche a Stefano Pioli per il lavoro svolto. Se firmerei un pareggio a Firenze visto il buon momento della Spal? Magari..."

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