Pedullà attacca: "Pioli ha reso Kean un attaccante banale e ha mandato in confusione la Fiorentina"

Pedullà su Trevisani: "Sembra che il problema adesso siano i tifosi... una barzelletta assoluta, una mancanza di rispetto

Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha parlato della complicata situazione in casa Fiorentina e ha detto la sua sulle dure parole di Riccardo Trevisani.

La stoccata di Pedullà a Trevisani

"La scorsa settimana sembrava che il problema della Fiorentina fossero i tifosi che non riescono a fare tre passaggi di fila. Una barzelletta assoluta e una mancanza di rispetto e di competenza nei confronti di chi c'entra poco. Se il tifoso viola medio è appassionato più degli altri e critica più degli altri, non è lui che manda la squadra in campo. Se la squadra non fa tre passaggi di fila, se Kean si è imbrocchito improvvisamente, se non vince una partita neanche con le mani, non è un problema dei tifosi. Cerchiamo di avere la schiena dritta".

Prosegue:

"Pioli ci sta capendo poco, non è colpa dei tifosi, ma sua. La colpa è di chi manda la squadra in campo, di chi ha reso Kean un attaccante banale, di chi non ha dato identità alla squadra e l'ha mandata in confusione. Prima di parlare, cerchiamo di essere seri. Quando la Fiorentina avrà un gioco e inizierà a giocare al livello dell'organico ne riparleremo. Non vinci perché manca il centrocampo di rottura? Ma chi lo dice? E' una spiegazione per creare alici a una persona che non ne ha bisogno. Pioli è un ritorno importante, lo penso ancora. Ma al momento è una delusione e fa giocare la Fiorentina malissimo. Lasciate fuori i tifosi".