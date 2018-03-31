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Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...

Alle ore 15.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze è previsto l'inizio di Fiorentina-Crotone. Stefano Pioli, mister della squadra viola si trova a gestire un'emergenza non da poco: out Thereau...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 09:17
Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Alle ore 15.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze è previsto l'inizio di Fiorentina-Crotone. Stefano Pioli, mister della squadra viola si trova a gestire un'emergenza non da poco: out Thereau, Badelj per infortunio e di Biraghi e Benassi per squalifica il modulo scelto sarà il 4-2-3-1 con diverse novità.

Sportiello tra i pali, Milenkovic a destra con Hugo, Pezzella e Maxi Olivera. Veretout insieme a Cristoforo davanti alla difesa (Dabo va in panchina), Eysseric (in vantaggio su Gil Dias), Saponara e Chiesa dietro a Simeone.

 

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