CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio all'articolo firmato da Alessandro Rialti, la Fiorentina sta inseguendo il sogno Europa. Un sogno che parte da lontano quando la proprietà all'inizio...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio all'articolo firmato da Alessandro Rialti, la Fiorentina sta inseguendo il sogno Europa. Un sogno che parte da lontano quando la proprietà all'inizio di questa sessione di mercato ha blindato i propri giocatori. Un patto tra società, squadra e Pioli che uniti vogliono raggiungere il traguardo in memoria di Astori. L'idea di Della Valle sarebbe quella di portare la Fiorentina ai tempi di Montella: stabilmente qualificata in Europa League. Nel frattempo arrivano 6 sfide dove la squadra si misurerà realmente sul campionato capendo così la propria dimensione...