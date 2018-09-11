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CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio all'articolo firmato da Alessandro Rialti, la Fiorentina sta inseguendo il sogno Europa. Un sogno che parte da lontano quando la proprietà all'inizio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2018 09:12
CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio all'articolo firmato da Alessandro Rialti, la Fiorentina sta inseguendo il sogno Europa. Un sogno che parte da lontano quando la proprietà all'inizio di questa sessione di mercato ha blindato i propri giocatori. Un patto tra società, squadra e Pioli che uniti vogliono raggiungere il traguardo in memoria di Astori.  L'idea di Della Valle sarebbe quella di portare la Fiorentina ai tempi di Montella: stabilmente qualificata in Europa League. Nel frattempo arrivano 6 sfide dove la squadra si misurerà realmente sul campionato capendo così la propria dimensione...

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