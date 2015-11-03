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Notizie Adv Fiorentina

L'addio di ADV a Rialti: "Io e Diego lo ricordiamo con affetto e stima. Firenze perde un grande uomo"

06 aprile 2020 15:07

Andrea Della Valle commosso, i ricordi: tra le telefonate dei bambini, ai braccialetti viola, fino a...

06 giugno 2019 13:02

ADV: "Niente è più come prima. Vi racconto come Astori rende piu' forte la squadra"

04 marzo 2019 11:18

ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”

30 gennaio 2019 21:03

Gazzetta: ADV stregato dalla Fiorentina di Pioli, che potrebbe rinnovare già a Natale

27 settembre 2018 13:26

CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori

11 settembre 2018 09:12

Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."

23 agosto 2018 16:22

Stadio, ADV oggi a Firenze per conoscere la nuova squadra e per porre fine alle polemiche. Domenica..

23 agosto 2018 08:47

VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero

01 maggio 2018 13:02

ADV torna al Franchi per trascinare la viola in Europa

27 marzo 2018 08:58

ADV: "Io e Diego mix perfetto, uno spacca e l'altro sistema. Vediamo le cose diversamente e questo porta vantaggi"

09 gennaio 2018 10:24

ADV: "Che sofferenza le contestazioni, ho messo il cuore e sacrificato la mia vita per la Fiorentina"

06 gennaio 2018 15:46

Corriere Fiorentino: i tormenti di Andrea tra fischi, progetti e futuro della società

21 dicembre 2017 12:39

La scossa di ADV: mai così carico per la Fiorentina, perché ora la società gli piace

21 dicembre 2017 10:44

ADV: "Noi interessati a comprare l'Ascoli? No, sono fake news. Troppo impegnati con la Fiorentina..."

20 dicembre 2017 18:37

ADV in visita alla boutique milanese di Hogan, a quando il ritorno a Firenze?

15 dicembre 2017 13:49

Corvino: "Ho sentito ADV, anche se non è presente fisicamente sappiamo che ci sta vicino"

14 dicembre 2017 12:07

Ferrara: "ADV torna o non torna? DDV ha le sue idee? Tradotto: vorrebbe disfarsi della Fiorentina"

05 dicembre 2017 11:26

Fiore: "ADV nei primi anni era molto vicino alla squadra, a Firenze c'è un bel progetto"

28 novembre 2017 19:51

Della Valle negano che ci siano trattative in corso per cedere la Fiorentina. E adesso ADV può tornare presidente...

02 novembre 2017 10:57

Corriere fiorentino: una manita scacciacrisi che avvicina ancora di più ADV alla squadra. Riconciliazione finale contro il Bologna?

11 settembre 2017 10:44

Bucchioni: ''ADV si riavvicina al club. Già trovato il partner per il nuovo stadio''

09 settembre 2017 15:18

Nardella: "Presto incontrerò ADV, ma ora la società deve dirci cosa intende fare"

27 luglio 2017 12:27

Il vuoto di potere allontana sempre di più Bernardeschi da Firenze, ora le parole di ADV pesano molto meno...

29 giugno 2017 13:05

Giani: "ADV ama la squadra ma è sensibile al clima della città. Stadio? Ormai è un argomento tabù"

17 giugno 2017 15:44

Il passo indietro di ADV inciderà e non poco sul futuro di Bernardeschi. La situazione…

27 maggio 2017 17:39

Corriere Fiorentino: ADV si toglie dalla mischia

27 maggio 2017 12:43

Sconcerti: "ADV si è rotto le scatole e la colpa è di chi da sempre contesta tutto e tutti"

26 maggio 2017 18:27

Gazzetta: ADV incontra Berna per il rinnovo

08 maggio 2017 13:03

Di Francesco aspetta la Roma? ADV pensa già all'ultimatum...

03 aprile 2017 13:47

Nazione: ADV tratta di persona con Berna, che non vuole la clausola

13 marzo 2017 11:15

Gazzetta: Bernardeschi può non rinnovare, ADV chiede 50 milioni

02 febbraio 2017 09:45

Repubblica: ADV vuole un trofeo, coppa Italia obiettivo stagionale

23 gennaio 2017 10:36

CARO BABBO NAT...ADV: VORREMMO IL RINFORZINO!

24 dicembre 2016 17:18

Pradé contro il suo recente passato: la stretta di mano con ADV...

03 novembre 2016 11:58

ADV: "SCUDETTO? SIAMO DA PRIMI POSTI. SUL FALSO IN BILANCIO..."

15 ottobre 2016 16:17

ADV: "Incontro proficuo. Corvino? Non ora". Dirigenza: ecco chi resta

07 maggio 2016 17:54

Deciso il futuro di Sousa: tutto fatto da febbraio. Venerdì nessun incontro

02 maggio 2016 12:41

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