Notizie Adv Fiorentina

L'addio di ADV a Rialti: "Io e Diego lo ricordiamo con affetto e stima. Firenze perde un grande uomo"
06 aprile 2020 15:07
Andrea Della Valle commosso, i ricordi: tra le telefonate dei bambini, ai braccialetti viola, fino a...
06 giugno 2019 13:02
ADV: "Niente è più come prima. Vi racconto come Astori rende piu' forte la squadra"
04 marzo 2019 11:18
ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”
30 gennaio 2019 21:03
Gazzetta: ADV stregato dalla Fiorentina di Pioli, che potrebbe rinnovare già a Natale
27 settembre 2018 13:26
CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori
11 settembre 2018 09:12
Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."
23 agosto 2018 16:22
Stadio, ADV oggi a Firenze per conoscere la nuova squadra e per porre fine alle polemiche. Domenica..
23 agosto 2018 08:47
VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero
01 maggio 2018 13:02
ADV torna al Franchi per trascinare la viola in Europa
27 marzo 2018 08:58
ADV: "Io e Diego mix perfetto, uno spacca e l'altro sistema. Vediamo le cose diversamente e questo porta vantaggi"
09 gennaio 2018 10:24
ADV: "Che sofferenza le contestazioni, ho messo il cuore e sacrificato la mia vita per la Fiorentina"
06 gennaio 2018 15:46
Corriere Fiorentino: i tormenti di Andrea tra fischi, progetti e futuro della società
21 dicembre 2017 12:39
La scossa di ADV: mai così carico per la Fiorentina, perché ora la società gli piace
21 dicembre 2017 10:44
ADV: "Noi interessati a comprare l'Ascoli? No, sono fake news. Troppo impegnati con la Fiorentina..."
20 dicembre 2017 18:37
ADV in visita alla boutique milanese di Hogan, a quando il ritorno a Firenze?
15 dicembre 2017 13:49
Corvino: "Ho sentito ADV, anche se non è presente fisicamente sappiamo che ci sta vicino"
14 dicembre 2017 12:07
Ferrara: "ADV torna o non torna? DDV ha le sue idee? Tradotto: vorrebbe disfarsi della Fiorentina"
05 dicembre 2017 11:26
Fiore: "ADV nei primi anni era molto vicino alla squadra, a Firenze c'è un bel progetto"
28 novembre 2017 19:51
Della Valle negano che ci siano trattative in corso per cedere la Fiorentina. E adesso ADV può tornare presidente...
02 novembre 2017 10:57
Corriere fiorentino: una manita scacciacrisi che avvicina ancora di più ADV alla squadra. Riconciliazione finale contro il Bologna?
11 settembre 2017 10:44
Bucchioni: ''ADV si riavvicina al club. Già trovato il partner per il nuovo stadio''
09 settembre 2017 15:18
Nardella: "Presto incontrerò ADV, ma ora la società deve dirci cosa intende fare"
27 luglio 2017 12:27
Il vuoto di potere allontana sempre di più Bernardeschi da Firenze, ora le parole di ADV pesano molto meno...
29 giugno 2017 13:05
Giani: "ADV ama la squadra ma è sensibile al clima della città. Stadio? Ormai è un argomento tabù"
17 giugno 2017 15:44
Il passo indietro di ADV inciderà e non poco sul futuro di Bernardeschi. La situazione…
27 maggio 2017 17:39
Corriere Fiorentino: ADV si toglie dalla mischia
27 maggio 2017 12:43
Sconcerti: "ADV si è rotto le scatole e la colpa è di chi da sempre contesta tutto e tutti"
26 maggio 2017 18:27
Gazzetta: ADV incontra Berna per il rinnovo
08 maggio 2017 13:03
Di Francesco aspetta la Roma? ADV pensa già all'ultimatum...
03 aprile 2017 13:47
Nazione: ADV tratta di persona con Berna, che non vuole la clausola
13 marzo 2017 11:15
Gazzetta: Bernardeschi può non rinnovare, ADV chiede 50 milioni
02 febbraio 2017 09:45
Repubblica: ADV vuole un trofeo, coppa Italia obiettivo stagionale
23 gennaio 2017 10:36
CARO BABBO NAT...ADV: VORREMMO IL RINFORZINO!
24 dicembre 2016 17:18
Pradé contro il suo recente passato: la stretta di mano con ADV...
03 novembre 2016 11:58
ADV: "SCUDETTO? SIAMO DA PRIMI POSTI. SUL FALSO IN BILANCIO..."
15 ottobre 2016 16:17
ADV: "Incontro proficuo. Corvino? Non ora". Dirigenza: ecco chi resta
07 maggio 2016 17:54
Deciso il futuro di Sousa: tutto fatto da febbraio. Venerdì nessun incontro
02 maggio 2016 12:41
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