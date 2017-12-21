Corriere Fiorentino: i tormenti di Andrea tra fischi, progetti e futuro della società

"I tormenti di Andrea". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alle recenti parole di Andrea Della Valle. Il patron della Fiorentina, intervenuto ieri ad Arquata del...

"I tormenti di Andrea". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alle recenti parole di Andrea Della Valle. Il patron della Fiorentina, intervenuto ieri ad Arquata del Tronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Al Franchi non torno, i fischi mi hanno tolto la serenità. Ma la squadra vale l'Europa". Il quotidiano dedica ampio spazio al commento di ADV: "Il club resta in vendita, ma nessuno si è fatto vivo. Tenere Sousa fu un errore, ora abbiamo Pioli: con lui costruiremo un bel ciclo. In estate volevano tutti andarsene, a gennaio se sarà necessario faremo acquisti".