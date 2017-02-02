Gazzetta: Bernardeschi può non rinnovare, ADV chiede 50 milioni

La Gazzetta dello sport oggi in edicola fa un focus anche sul calciomercato: "Si prospetta un duello senza precedenti - scrive Carlo Laudisa - ad esempio, per Berardi e Bernardeschi, entrambi (in alte...

La Gazzetta dello sport oggi in edicola fa un focus anche sul calciomercato: "Si prospetta un duello senza precedenti - scrive Carlo Laudisa - ad esempio, per Berardi e Bernardeschi, entrambi (in alternativa) nel mirino di Inter e Milan, con la Juve sempre nei paraggi. Un anno fa il mancino del Sassuolo costava 25 milioni, ma nel frattempo l’effetto-Gagliardini (valutato 28 milioni) ha fatto schizzare i prezzi. Così adesso Squinzi si aspetta offerte-record per il suo gioiello, mentre a Firenze si parla di quotazioni sui 50 milioni per il talento viola che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2019”.