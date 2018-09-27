Gazzetta: ADV stregato dalla Fiorentina di Pioli, che potrebbe rinnovare già a Natale

La Gazzetta dello Sport - nella sua edizione odierna - fa il punto della situazione per quanto riguarda la Fiorentina, reduce dalla sconfitta di San Siro. Questo è quanto si legge sulle colonne del qu...

La Gazzetta dello Sport - nella sua edizione odierna - fa il punto della situazione per quanto riguarda la Fiorentina, reduce dalla sconfitta di San Siro. Questo è quanto si legge sulle colonne del quotidiano, oggi in edicola:

"Andrea è rimasto conquistato dalla prova di San Siro. La squadra più giovane della A ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare alla pari con tutti. Concetto che ieri è stato espresso, via Instagram, anche da Giovanni Simeone. Si parla anche di un possibile allungamento di contratto per il Cholito. Il patron sabato farà i complimenti a Corvino per il mercato e comincerà a parlare con Pioli del futuro. Il tecnico ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. La Fiorentina un diritto d’opzione anche per la stagione successiva. Opzione che potrebbe essere esercitata già durante le vacanze di Natale. I Della Valle sono entusiasti del lavoro del tecnico e il tecnico è ben felice di continuare in viola".