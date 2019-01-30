ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”
Queste le parole di Andrea Della Valle dopo Fiorentina-Roma rilasciate a Violachannel:“Sono felice per il passaggio del turno contro una grande squadra, ripaga del lavoro che da inizio anno questo gru...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 21:03
Queste le parole di Andrea Della Valle dopo Fiorentina-Roma rilasciate a Violachannel:
“Sono felice per il passaggio del turno contro una grande squadra, ripaga del lavoro che da inizio anno questo gruppo sta facendo.
Abbiamo regalato una serata che rimarrà a lungo nel cuore dei nostri tifosi con una prestazione spettacolare.
Stasera godiamoci tutti insieme questa vittoria!”