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ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”

Queste le parole di Andrea Della Valle dopo Fiorentina-Roma rilasciate a Violachannel:“Sono felice per il passaggio del turno contro una grande squadra, ripaga del lavoro che da inizio anno questo gru...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 21:03
ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...” -
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Andrea Della Valle
Della Valle
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Queste le parole di Andrea Della Valle dopo Fiorentina-Roma rilasciate a Violachannel:

“Sono felice per il passaggio del turno contro una grande squadra, ripaga del lavoro che da inizio anno questo gruppo sta facendo.
Abbiamo regalato una serata che rimarrà a lungo nel cuore dei nostri tifosi con una prestazione spettacolare.
Stasera godiamoci tutti insieme questa vittoria!”

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