ADV: “Vinto contro una grande. Serata che rimarrà nel cuore dei tifosi. Da inizio anno...”

Queste le parole di Andrea Della Valle dopo Fiorentina-Roma rilasciate a Violachannel:“Sono felice per il passaggio del turno contro una grande squadra, ripaga del lavoro che da inizio anno questo gru...

Queste le parole di Andrea Della Valle dopo Fiorentina-Roma rilasciate a Violachannel:

“Sono felice per il passaggio del turno contro una grande squadra, ripaga del lavoro che da inizio anno questo gruppo sta facendo.

Abbiamo regalato una serata che rimarrà a lungo nel cuore dei nostri tifosi con una prestazione spettacolare.

Stasera godiamoci tutti insieme questa vittoria!”