Gazzetta: ADV incontra Berna per il rinnovo
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, Andrea Della Valle ha già fissato un incontro con Federico Bernardeschi, previsto per le prossime settimane, per discutere e definire il suo rinnovo. La...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2017 13:03
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, Andrea Della Valle ha già fissato un incontro con Federico Bernardeschi, previsto per le prossime settimane, per discutere e definire il suo rinnovo. La permanenza del 10 sarà il primo tassello per la nuova stagione.