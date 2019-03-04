ADV: "Niente è più come prima. Vi racconto come Astori rende piu' forte la squadra"

Anche il patron viola Andrea Della Valle ha lasciato a Sky il suo ricordo di Davide Astori: “Tirava le orecchie ai ragazzi ma aveva anche sempre la parola giusta al momento giusto. Cercava di tenere t...

Anche il patron viola Andrea Della Valle ha lasciato a Sky il suo ricordo di Davide Astori: “Tirava le orecchie ai ragazzi ma aveva anche sempre la parola giusta al momento giusto. Cercava di tenere tutti con i piedi per terra. Da quella mattina la nostra vita è cambiata abbiamo detto “niente sarà più come prima” ed è stato così. Al centro sportivo niente è stato toccato c’è ancora il suo armadietto E questo forse rende i ragazzi ancora più forti”.