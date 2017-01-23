Repubblica: ADV vuole un trofeo, coppa Italia obiettivo stagionale

Secondo quanto riportato da La Repubblica oggi in edicola, la gara di coppa Italia contro il Napoli, in programma domani al San Paolo, sarà un crocevia della stagione viola. Questo perché ADV avrebbe...

A cura di Paolo Lazzari 23 gennaio 2017 10:36

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