Repubblica: ADV vuole un trofeo, coppa Italia obiettivo stagionale
Secondo quanto riportato da La Repubblica oggi in edicola, la gara di coppa Italia contro il Napoli, in programma domani al San Paolo, sarà un crocevia della stagione viola. Questo perché ADV avrebbe...
A cura di Paolo Lazzari
23 gennaio 2017 10:36
Secondo quanto riportato da La Repubblica oggi in edicola, la gara di coppa Italia contro il Napoli, in programma domani al San Paolo, sarà un crocevia della stagione viola. Questo perché ADV avrebbe emesso un imperativo: vincere un trofeo dopo tanti anni. Così la coppa Italia sembra, ad oggi, il vero obiettivo stagionale ed anche il più abbordabile, anche se superare questo Napoli sembra impresa ardua, ma in fondo lo era anche battere la Juve.