Sconcerti: "ADV si è rotto le scatole e la colpa è di chi da sempre contesta tutto e tutti"

Come se ne esce? Tutti i fiorentini potrebbero versare 80 euro al mese e far diventare la Fiorentina una società ricca come non può esserlo

Mario Sconcerti, raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha commentato questa concitata giornata in casa Fiorentina: "Era tutto nell'aria e non è una buona notizia. Rappresenta un indebolimento della società. D'altra parte, questo indebolimento lo si è cercato: sono contro le contestazioni, è un effetto di protagonismo di ragazzi che non si rendono conto della situazione di Firenze. E che hanno contestato tutto, anche i quarti posti che per noi sono risultati eccellenti. Hanno contestato il miglior Cecchi Gori e i Pontello. Capisco che Andrea Della Valle si sia rotto le scatole".

Prosegue sui possibili scenari futuri: "Come si esce da questa situazione? Tutti i fiorentini possono versare ottanta euro al mese e fare diventare la Fiorentina una società ricca come non può esserlo. Saremmo i primi a farlo. Ottanta euro al mese...".

E sul presente: "Ma intanto come si ritrova la compattezza? Non è un discorso di compattezza. Ripeto, abbiamo contestato tutto",.