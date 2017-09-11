Corriere fiorentino: una manita scacciacrisi che avvicina ancora di più ADV alla squadra. Riconciliazione finale contro il Bologna?
Il Corriere fiorentino, parlando della gara di ieri a Verona, definisce lo 0-5 come una manita scacciacrisi. Una vittoria che - per il quotidiano - avvicina di nuovo, ed ancora di più, Andrea Della Va...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:44
Il Corriere fiorentino, parlando della gara di ieri a Verona, definisce lo 0-5 come una manita scacciacrisi. Una vittoria che - per il quotidiano - avvicina di nuovo, ed ancora di più, Andrea Della Valle alla squadra. E non è detto che, dopo averla vista in tv, il patron possa scegliere di esserci alla prossima, contro il Bologna, sancendo la pace definitiva.