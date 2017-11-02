Della Valle negano che ci siano trattative in corso per cedere la Fiorentina. E adesso ADV può tornare presidente...
Possibile ritorno a breve a Firenze per Andrea Della Valle. Come scrive Il Corriere dello Sport – Stadio, i Della Valle hanno negato trattative in corso per la cessione del club. Mentre si starebbero...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 10:57
Possibile ritorno a breve a Firenze per Andrea Della Valle. Come scrive Il Corriere dello Sport – Stadio, i Della Valle hanno negato trattative in corso per la cessione del club. Mentre si starebbero creando le condizioni per un ritorno del presidente Andrea. Uno scenario certo insperato fino alla scorsa estate, alla luce delle fratture verificatesi.