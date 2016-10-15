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ADV: “SCUDETTO? SIAMO DA PRIMI POSTI. SUL FALSO IN BILANCIO…”

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ADV: “SCUDETTO? SIAMO DA PRIMI POSTI. SUL FALSO IN BILANCIO…”

Redazione

15 Ottobre · 16:17

Aggiornamento: 15 Ottobre 2016 · 16:17

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Andrea Della Valle parla di Fiorentina a margine dell’intitolazione del piazzale maratona ai campioni del 1956. Ecco alcune dichiarazioni di ADV: “Quello di oggi è un regalo che il sindaco ha fatto  a questa gestione, è un modo per ricordarci che il futuro si costruisce partendo dal passato. Solo un sogno essere come questi campioni? Oggi è dura, ma dobbiamo pensare a rimanere competitivi. Abbiamo avuto il calendario più difficile tra le squadre di vertice. La fabbrica ad Arquata? Un lavoro duro, che ci gratificherà”.

E ancora: “Come si cambia marcia? Lo vedremo sul campo, Sousa ha avuto molti nazionali impegnati. La squadra l’abbiamo costruita per lottare per i primi posti, ma lo scudetto è una gara a sé. Il falso in bilancio? Stiamo valutando se ci sono gli estremi per una querela, in sede civile già ci sono cause pendenti. La famiglia Della Valle ne uscirà pulita, come merita. Lo stadio nuovo? parleremo di nuovo con la giunta. Prima di natale presenteremo un nostro progetto, siamo ottimisti, come Nardella”.

 

 

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