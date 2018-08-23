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Stadio, ADV oggi a Firenze per conoscere la nuova squadra e per porre fine alle polemiche. Domenica..

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle sarà a Firenze con ogni probabilità nella giornata di oggi per conoscere la nuo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2018 08:47
Stadio, ADV oggi a Firenze per conoscere la nuova squadra e per porre fine alle polemiche. Domenica.. -
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport Stadio nell'edizione odierna, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle sarà a Firenze con ogni probabilità nella giornata di oggi per conoscere la nuova squadra: da Pjaca fino ad Edimilson.

Possibilità anche per porre fine alle polemiche, sempre vive, tra società e tifosi. Il messaggio da parte dei viola è chiaro: Cognigni ha seguito la squadra anche in Germania contro lo Schalke 04 per dimostrare a tutti la vicinanza della società.

Domenica nel frattempo arriva il Chievo Verona ed ADV farà di tutto per non mancare in tribuna. L'ultima sua visita è stata per Fiorentina-Cagliari della scorsa stagione.

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