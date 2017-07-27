Nardella: "Presto incontrerò ADV, ma ora la società deve dirci cosa intende fare"

I Della Valle sono grandi imprenditori e credo che ci sia lo spazio per un rinnovamento del rapporto tra proprietà e tifosi

Dario Nardella, il sindaco di Firenze oggi ospite de La Nazione, ha speso alcune parole anche sull'attuale momento della Fiorentina: "Ho sentito di recente Diego Della Valle e presto ci incontreremo. Ci sono ancora le condizioni per un rapporto rinnovato tra la città e la proprietà, basta che sia chiara e autentica la volontà da parte di tutti a venirsi incontro".

Prosegue sempre sulla proprietà: "A questo punto è necessario che la proprietà dica con chiarezza che cosa ha intenzione di fare: qualsiasi decisione venga presa, io sono disposto a dare una mano".

E sui tifosi: "Credo fermamente che ci sia lo spazio per un vero rinnovamento del rapporto tra la proprietà e i tifosi".

Conclude con un pensiero personale sui proprietari della Fiorentina: "Ho una profonda stima per i Della Valle, sono grandi imprenditori e non posso credere che a loro piaccia perdere una sfida così importante che si lega al destino di un’intera città, con l’ultimo grande piano di riqualificazione".

Il primo cittadino si è soffermato anche sul progetto, da lui stesso definito "ambizioso e difficile", che vede sia il Comune che la società gigliata fortemente impegnate nell'area a nord-ovest di Firenze.