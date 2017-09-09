Bucchioni: ''ADV si riavvicina al club. Già trovato il partner per il nuovo stadio''

A Radio Bruno parla Enzo Bucchioni: "ll riavvicinamento di Andrea Della Valle è forte, evidente. Durante le vacanze ha preteso di vedere le amichevoli della Fiorentina, ha spronato Corvino a prendere...

A Radio Bruno parla Enzo Bucchioni: "ll riavvicinamento di Andrea Della Valle è forte, evidente. Durante le vacanze ha preteso di vedere le amichevoli della Fiorentina, ha spronato Corvino a prendere determinati giocatori e ha un rapporto fitto con Pioli, cosa che non aveva con Sousa. Mi pare sia stata smaltita la fase umorale. Forse Andrea ha capito che nel calcio ci sono anche le critiche. Lo stadio? E’ un grande business, conviene per tutti farlo. Se lo stadio venisse fatto con Nardella, per lui sarebbe un motivo di vanto. Mi risulta che il parter per la realizzazione dello stadio sia già stato trovato. Andrea Della Valle è sempre stato il dirigente di cuore, poi ha preso atto degli insulti. Il fatto di tornare è importante. L’autofinanziamento resterà, c’è in programma di fare un piano triennale con una squadra giovane. Con lo stadio potrebbe riprendere un cammino positivo da un punto di vista economico. Si tratta di passare questi tre anni all’insegna dell’autofinanziamento.