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Notizie Club Fiorentina

ECA: "Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori"

24 settembre 2021 15:41

I dubbi assalgono alcuni club: se ci fossero nuovi contagi, a chi la responsabilità? Ed i prestiti? Scontro sulle date

21 aprile 2020 12:13

Serie A, club e FIGC hanno 600 milioni di danni: pronti a chiedere aiuto al Governo

16 marzo 2020 13:18

I club con più potere finanziario al mondo, c'è anche la Fiorentina. La rosa vale oltre 251 milioni di euro

13 febbraio 2020 16:01

Milenkovic: "Voglio lasciare il segno a Firenze, per qualche anno. Poi vorrei un top club"

19 maggio 2018 14:17

Bucchioni: ''ADV si riavvicina al club. Già trovato il partner per il nuovo stadio''

09 settembre 2017 15:18

Messi non rinnovare, ti diamo 100 milioni: il piano diabolico di un club...

21 novembre 2016 22:20

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