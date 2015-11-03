Notizie Club Fiorentina

ECA: "Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori"
24 settembre 2021 15:41
I dubbi assalgono alcuni club: se ci fossero nuovi contagi, a chi la responsabilità? Ed i prestiti? Scontro sulle date
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Serie A, club e FIGC hanno 600 milioni di danni: pronti a chiedere aiuto al Governo
16 marzo 2020 13:18
I club con più potere finanziario al mondo, c'è anche la Fiorentina. La rosa vale oltre 251 milioni di euro
13 febbraio 2020 16:01
Milenkovic: "Voglio lasciare il segno a Firenze, per qualche anno. Poi vorrei un top club"
19 maggio 2018 14:17
Bucchioni: ''ADV si riavvicina al club. Già trovato il partner per il nuovo stadio''
09 settembre 2017 15:18
Messi non rinnovare, ti diamo 100 milioni: il piano diabolico di un club...
21 novembre 2016 22:20
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