ECA: “Mondiale ogni 2 anni? Dannoso per il Calcio e la salute dei giocatori”

Sono alcuni giorni che si fa largo un tema che divide il mondo del Calcio. La FIFA ha infatti proposto di giocare il Mondiale non più ogni 4 anni, bensì 2. Questa proposta ha scatenato non poche polemiche. Non si è fatta attendere la risposta dell’ECA (l’organismo che rappresenta i club a livello europeo) che con un duro comunicato ha respinto sostanzialmente l’idea della FIFA. Ecco riassunte le parole più rilevanti:

“L’ECA si è fin da subito mostrata disponibile per concordare alcune necessarie modifiche all’IMC (calendario internazionale delle partite). L’ECA ha però in mente un IMC più modernizzato e semplice, fondato su un minor numero di finestre di rilascio per le nazionali, di maggiore protezione della salute dei calciatori e un approccio equilibrato tra club internazionale e di club.”

“La riforma dell’IMC deve avere il pieno consenso da parte dei club, che ne sono parte integrante e occorre concordarla con il massimo consenso di tutti. Non deve essere incanalata soltanto nel mero interesse singolare della FIFA”.

Il Presidente in carica dell’ECA è Nasser AL-Khelaifi, AD e presidente del PSG.

