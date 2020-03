Se a livello europeo la Uefa ha intenzione di ripartire con le federazioni e con i club i mancati introiti per lo slittamento di Euro 2020, in Italia la Lega Serie A, in sinergia con la Figc, chiederà al Governo un aiuto per attutire i danni procurati dal Coronavirus, stimati al momento in circa 600 milioni di euro (450 di diritti tv, 150 di botteghino e altro). Una cifra precisa sarà definita domani, dopo che i dati di tutte le società saranno valutati dalla competente commissione della Lega (ne sono state create 6 alle quali oggi se ne aggiungeranno altre 2). L’obiettivo è presentare una richiesta dettagliata all’Esecutivo. L’intenzione di alcune società sarebbe anche quella di chiedere un sacrificio economico all’Aic tramite una riduzione dei salari dei giocatori, ma questa procedura è ritenuta assai complicata da mettere in pratica e i dirigenti ritengono scontato un secco no da parte dei calciatori. La Lega, che ha accolto con il sorriso la sospensione delle scadenze fiscali decretata dal Governo, oggi infine lancerà la propria campagna di social responsibility per contrastare l’emergenza Coronavirus. Lo riporta Il Corriere dello Sport.