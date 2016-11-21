Messi non rinnovare, ti diamo 100 milioni: il piano diabolico di un club...

Cento milioni: tanto un non meglio precisato club avrebbe offerto a Leo Messi per non rinnovare il contratto col Barcellona, la cui scadenza è oggi fissata nel 2018. Lo scrive oggi 'El Mundo', secondo...

Cento milioni: tanto un non meglio precisato club avrebbe offerto a Leo Messi per non rinnovare il contratto col Barcellona, la cui scadenza è oggi fissata nel 2018. Lo scrive oggi 'El Mundo', secondo cui l'offerta faraonica eviterebbe al misterioso club di pagare la clausola rescissoria di 250 milioni al Barcellona e assicurerebbe al fuoriclasse argentino uno stipendio da favola. Un vero e proprio 'giallo' quello intorno al rinnovo contrattuale della 'pulce' che tarda ad arrivare. L'ultimo rinnovo di Messi risale al 2014 e ha portato nelle tasche del giocatore qualcosa come 26 milioni all'anno. Di rinnovo si parla ormai da mesi e anche il diretto interessato ha più volte ribadito di voler chiudere la propria carriera a Barcellona. Sebbene l'identità del misterioso club sia sconosciuta, i media spagnoli si sono ovviamente lanciati in una serie di supposizioni che mettono in prima fila il ricco Manchester City, con Guardiola incaricato di convincere Messi a seguirlo ai Citizens.

Fonte Ansa