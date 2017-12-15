Labaro Viola

ADV in visita alla boutique milanese di Hogan, a quando il ritorno a Firenze?

Mattinata impegnativa per Andrea Della Valle che, assieme al figlio, ha fatto visita alla boutique Hogan sita al civico 23 di via Montenapoleone a Milano. Il patron della Fiorentina, nonché vicepresid...

A cura di Gianmarco Biagioni
15 dicembre 2017 13:49
ADV in visita alla boutique milanese di Hogan, a quando il ritorno a Firenze? - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
News
Firenze
Adv
Condividi

Mattinata impegnativa per Andrea Della Valle che, assieme al figlio, ha fatto visita alla boutique Hogan sita al civico 23 di via Montenapoleone a Milano. Il patron della Fiorentina, nonché vicepresidente ed amministratore delegato di Tod's, si è personalmente recato presso lo store milanese del marchio appartenente alla holding della famiglia Della Valle.

Gli affari, così come gli impegni, proseguono a gonfie vele. Chissà quando il patron troverà il tempo per il tanto atteso ritorno a Firenze...

Gianmarco Biagioni

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok