VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero

Era tanto prima di quella giornata tragica del 4 marzo che Della Valle non si vedeva allo stadio. Ma era da anni ed anni che non vedevamo Della Valle emozionarsi allo stadio e trasformarsi in un comu...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2018 13:02

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