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VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero

Era tanto prima di quella giornata tragica del 4 marzo che Della Valle non si vedeva allo stadio. Ma era da anni ed anni che non vedevamo  Della Valle emozionarsi allo stadio e trasformarsi in un comu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2018 13:02
VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero -
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Andrea Della Valle
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Era tanto prima di quella giornata tragica del 4 marzo che Della Valle non si vedeva allo stadio. Ma era da anni ed anni che non vedevamo  Della Valle emozionarsi allo stadio e trasformarsi in un comune tifoso. In questo video vi proponiamo un Andrea Della Valle in versione inedita disperarsi per un'occasione mancata da Chiesa al 45' contro il Napoli. Dopo le parole sulla voglia di tornare stabilmente in Europa un altro ottimo segno che ci mostra come è tornata la passione.

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