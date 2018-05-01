VIDEO: Chiesa manca il gol e Della Valle si dispera da tifoso vero
Era tanto prima di quella giornata tragica del 4 marzo che Della Valle non si vedeva allo stadio. Ma era da anni ed anni che non vedevamo Della Valle emozionarsi allo stadio e trasformarsi in un comu...
Era tanto prima di quella giornata tragica del 4 marzo che Della Valle non si vedeva allo stadio. Ma era da anni ed anni che non vedevamo Della Valle emozionarsi allo stadio e trasformarsi in un comune tifoso. In questo video vi proponiamo un Andrea Della Valle in versione inedita disperarsi per un'occasione mancata da Chiesa al 45' contro il Napoli. Dopo le parole sulla voglia di tornare stabilmente in Europa un altro ottimo segno che ci mostra come è tornata la passione.
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