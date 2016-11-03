Pradé contro il suo recente passato: la stretta di mano con ADV...

L'edizione odierna de La Nazione evidenzia come la prossima sarà una domenica del tutto speciale per Daniele Pradé. Il dirigente ha iniziato la sua nuova avventura alla Sampdoria, anche se la firma de...

L'edizione odierna de La Nazione evidenzia come la prossima sarà una domenica del tutto speciale per Daniele Pradé. Il dirigente ha iniziato la sua nuova avventura alla Sampdoria, anche se la firma del contratto che lo legherà ai blucerchiati per i prossimi otto mesi, con opzione per l'anno successivo, è giunta solo nella giornata di ieri. Pradè accompagnerà la Samp in veste ufficiale proprio nella "sua" Firenze, il luogo dove è stato ds fino a pochi mesi fa. Dopo quattro anni dietro la scrivania della Fiorentina così il dirigente tornerà infatti per la prima volta al Franchi da avversario e sarà certamente emozionato per questo. Ad attenderlo, ovviamente molto amici e una possibile stretta di mano con il suo ex datore di lavoro, Della Valle.