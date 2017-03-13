Nazione: ADV tratta di persona con Berna, che non vuole la clausola

Secondo l'edizione odierna de La Nazione, ADV è intenzionato a chiudere al più presto la vicenda Bernardeschi, poiché vuole farlo diventare il giocatore simbolo della viola. In questo senso, ha deciso...

Secondo l'edizione odierna de La Nazione, ADV è intenzionato a chiudere al più presto la vicenda Bernardeschi, poiché vuole farlo diventare il giocatore simbolo della viola. In questo senso, ha deciso di trattare egli stesso, a quattr'occhi, con il numero dieci. Il nodo è la clausola: Berna vuole essere più libero, mentre il patron intende inserirne una altissima.