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Nazione: ADV tratta di persona con Berna, che non vuole la clausola

Secondo l'edizione odierna de La Nazione, ADV è intenzionato a chiudere al più presto la vicenda Bernardeschi, poiché vuole farlo diventare il giocatore simbolo della viola. In questo senso, ha deciso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2017 11:15
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Secondo l'edizione odierna de La Nazione, ADV è intenzionato a chiudere al più presto la vicenda Bernardeschi, poiché vuole farlo diventare il giocatore simbolo della viola. In questo senso, ha deciso di trattare egli stesso, a quattr'occhi, con il numero dieci. Il nodo è la clausola: Berna vuole essere più libero, mentre il patron intende inserirne una altissima.

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