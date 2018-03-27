ADV torna al Franchi per trascinare la viola in Europa

Secondo il Corriere dello Sport Andrea Della Valle sarà in tribuna al Franchi per Fiorentina-Crotone sabato prossimo. Il numero uno viola, fino ad oggi, in questa stagione era venuto soltanto per la p...

Secondo il Corriere dello Sport Andrea Della Valle sarà in tribuna al Franchi per Fiorentina-Crotone sabato prossimo. Il numero uno viola, fino ad oggi, in questa stagione era venuto soltanto per la partita contro il Benevento che ha visto il grande tributo per Astori. Sabato ci sarà mentre dovrebbe arrivare in città già venerdì per stare vicino alla squadra e dare loro la spinta per inseguire il sogno Europa.