ADV: "Che sofferenza le contestazioni, ho messo il cuore e sacrificato la mia vita per la Fiorentina"
Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha parlato al mensile GQ. Ecco le sue dichiarazioni sulla viola: “Firenze è’ capitata a me, ma non è un caso isolato: ogni città italiana ha la sua Fior...
Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha parlato al mensile GQ. Ecco le sue dichiarazioni sulla viola: “Firenze è’ capitata a me, ma non è un caso isolato: ogni città italiana ha la sua Fiorentina. Essendo una persona molto passionale ed avendoci messo, oltre che l’impegno, tutto il cuore, sacrificando in tutti questi anni anche la mia vita privata tanto da far diventare la Fiorentina la mia seconda famiglia, vedere le contestazioni della scorsa estate mi ha provocato una profonda sofferenza. Dicono che il tempo curi tutto: speriamo”.