ADV: "Che sofferenza le contestazioni, ho messo il cuore e sacrificato la mia vita per la Fiorentina"

Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha parlato al mensile GQ. Ecco le sue dichiarazioni sulla viola: “Firenze è’ capitata a me, ma non è un caso isolato: ogni città italiana ha la sua Fior...

A cura di Redazione Labaroviola 06 gennaio 2018 15:46

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