Criscitiello: “Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli”

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, ha dato la sua visione sulla possibile rinascita della Fiorentina: decisioni drastiche ma necessarie, quelle che prenderebbe il direttore, per giocarsi il tutto e per tutto e tentare la risalita. Ecco le sue parole.

“Se fossi il Presidente della Fiorentina? Caccio Goretti e Ferrari, prendo Giuntoli con un contratto triennale e gli affido il progetto. Poi prendo un allenatore che non sia da Fiorentina, perché tu oggi devi ragionare come se fossi uno Spezia quando era in Serie A, una Cremonese all’ultima spiaggia o un Pisa, non puoi prendere Stefano Pioli e pagarlo 3 milioni a stagione. Oggi devi ragionare che ti serve il Ballardini perché devi salvarti. Poi gli fai sei mesi di contratto, non due anni. Il triennale lo faccio a Cristiano Giuntoli che fa la rivoluzione: mi butta dentro sette elementi da Fiorentina e ne caccia nove. Poi deve ovviamente fare i conti con i soldi di Commisso: se io devo andare via e guadagno 2 milioni, devo trovare l’alternativa, ma nessuno te li prende oggi come oggi questi qua”.

Prosegue e conclude:

“Sono Giuntoli. Riprendo Pioli e cambio sette/otto perni di questa Fiorentina, quelli che puoi rivitalizzare ci riprovi e li fai rinascere, ma servono sette elementi pronti per giocare per la salvezza e lì hai il 10% di possibilità. Se sto crepando una decisione devo prenderla e devo provare a giocarmi il tutto per tutto”.