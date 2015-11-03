Notizie Michele Criscitiello Fiorentina

Criscitiello attacca De Zerbi: "Un cretino. Non doveva andare a Marsiglia, errore di valutazione"
15 febbraio 2026 14:56
Criscitiello: "Bisogna mettere dentro i ragazzi della Primavera, sono l'unica cosa che funziona a Firenze"
16 dicembre 2025 17:41
Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"
15 dicembre 2025 14:53
Criscitiello rivela: "I dirigenti vorrebbero cambiare Palladino nonostante il rinnovo voluto da Commisso"
26 maggio 2025 12:27
Criscitiello: "Vittimismo napoletano: se i fiorentini fanno il coro della mano sono razzisti, loro però augurano la morte"
10 febbraio 2025 11:27
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