Criscitiello: “Ho parlato con Commisso, poteva godersi i miliardi ma è innamorato della Fiorentina”

La Fiorentina ha vinto la Supercoppa Primavera, Michele Criscitiello, presente alla partita di Monza contro l’Inter, ha parlato a Sportitalia del suo incontro con il patron viola Rocco Commisso prima della gara, queste le sue parole:

“Complimenti alla Fiorentina per la gestione, per la Supercoppa c’era la Fiorentina al gran completo, da Commisso a Barone fino a Pradè, Burdisso e Angeloni mentre per quanto riguarda l’Inter non c’era nessuno, una macchia, c’erano solo Samaden e Ausilio. Eppure Milano-Monza sono 7 minuti di macchina, sono assenze pesanti, e poi parliamo dei settori giovanili ma poi nel giorno della Supercoppa non ti presenti. Ho parlato un’ora con Rocco Commisso, vi dico che davvero è un innamorato della Viola, si può sbagliare sul campo, la Fiorentina quest’anno ha sbagliato diverse cose ma non cede i giocatori importanti, oggi vedere un presidente di 73 anni che potrebbe stare in America a godersi i suoi miliardi, invece si vede la Supercoppa nel freddo e nel gelo di Monza, secondo me è un presidente che va applaudito. Gioioso di stare al fianco ai ragazzi, li chiamava, li sosteneva, voleva stare al loro fianco. Complimenti a lui ed anche ad Aquilani”

