Criscitiello: “Bisogna mettere dentro i ragazzi della Primavera, sono l’unica cosa che funziona a Firenze”

Michele Criscitiello

il direttore di Sportitalia attacca la gestione viola e invoca una svolta: nuovo ds, rivoluzione a gennaio e spazio ai giovani

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni del podcast di Aura Sport parlando della situazione della Fiorentina, queste sono le sue parole: “La Fiorentina ha fatto bene a giocare con la maglia arancione contro il Verona. E’ come quando i tifosi dicono di levarsi la maglia. Questa è una vergogna. Il focus sulla Fiorentina è talmente delicato che soluzioni non ce ne sono. Ad oggi devi prendere un ds serio, togliere Ferrari e Goretti. Quest’ultimo ha le colpe che si è preso Pioli. Serve un ds, tre anni di contratto, rivoluzione a gennaio. Perderai tanti soldi. E’ l’unica soluzione. Li ha presi Goretti i giocatori”.

Sui singoli: “De Gea se non va lo parcheggi. Ma butta dentro i ragazzi della Primavera che adesso è l’unica cosa che funziona a Firenze, in attesa della rivoluzione di gennaio. E’ inutile giocare con questi cancri. Se hai una speranza di salvarti devi fare così. Vanoli? Ma due anni fa dove era? Non ha l’esperienza. Poi dopo il flop di Pioli? Ma chi l’ha preso? Ora o riprendi Pioli o prendi un animale come Ballardini o Iachini. A Firenze si devono levare la puzza da sotto il naso, ora non c’è la Fiorentina, c’è lo Spezia. Per me uno come Ballardini ora sarebbe perfetto, ma con Giuntoli. Se lo prendi e tieni Goretti e Ferarri gli dico, Davide, non andare. Ma avete letto l’intervista di Commisso? Il calcio non si può dirigere in collegamento. Quello è il simbolo. Una grande società adesso oggi va a Firenze e prende i singoli”.

