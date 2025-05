Criscitiello rivela: “I dirigenti vorrebbero cambiare Palladino nonostante il rinnovo voluto da Commisso”

Il giornalista Michele Criscitiello, in un editoriale pubblicato sul sito dell’emittente televisiva Sportitalia, ha espresso le sue valutazioni sulla stagione delle squadre di Serie A, inclusa naturalmente la Fiorentina.

“Fiorentina? voto 6,5. Parte fortissima poi si ferma e cala drasticamente nel finale. Palladino fa un ottimo lavoro ma si ritrova con un pugno di sabbia in mano. I dirigenti vorrebbero cambiare, nonostante Commisso abbia voluto il rinnovo del contratto”.

Proseguendo nella sua analisi, Criscitiello si è soffermato sull’operato di Palladino e sulla posizione raggiunta in campionato: “Come allenatore parliamo di un mister forte che, però, doveva chiudere meglio l’annata. Merita una seconda chance e merita di lavorare tranquillo. Posizione inutile ai fini della classifica. Nessun passo in avanti. Almeno conserva l’Europa che non conta grazie alla vittoria di Udine”.