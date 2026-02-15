Criscitiello attacca De Zerbi: “Un cretino. Non doveva andare a Marsiglia, errore di valutazione”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha commentato duramente la separazione di De Zerbi dal Marsiglia, allenatore accostato alla Fiorentina degli ultimi tempi. Ecco le sue parole.

“De Zerbi è un cretino: non devi andare a Marsiglia, avevi altre piazze, avevi la Premier, l’ha lasciata dopo aver fatto bene al Brighton e aveva avuto contatti con lo United e il Chelsea. Ha scelto Marsiglia perché la piazza gli ricordava Napoli, e il progetto… questo è De Zerbi, sbaglia le valutazioni. Doveva rimanere in Premier: Marsiglia non ha storia in questi ultimi 10 anni, perché è una società da 0-0. Per aver De Zerbi lo devi saper supportare, per come fa calcio, per come gestisce il gruppo, per come valorizza i ragazzi e per l’anima che ci mette: lo devi saper gestire, e lo vai a dare in mano a Longoria e Benatia in Ligue 1, ma dove vanno?”.